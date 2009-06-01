Сайт с возможностью обновления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок192 просмотра

Сайт с возможностью обновления , 2 языка (Английский -Иврит) . Администратор может менять контент , на странице.

1. Главная страница

2. Второстепенные 1-4

Все Второстепенные страницы различаются только текстом , но не внешним видом.

Подробностипри переписке.

16 лет назад
vpsoft
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

gurbich
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

gurbich
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад