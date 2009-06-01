Админка для Flash сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок199 просмотров

Есть 7 основных flash элементов, и они берут всю инфу через XML только обрашаються к разным данным(картинки текст ,видио )

Необходима админ панель для возможносте изменения, добавления, удаления этих данных.

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Постоплата!!!

16 лет назад
WhiteCrow
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров