Задание для Flasherа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки164 просмотра

Нужен флешер с хорошим знанием AS на 10-20 мин.

Заранее спасибо

16 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Очень рекомендую этого человека. Быстро и качественно. Все мои поправки вносились моментально, в итоге я получил ровно то что хотел и даже лучше. Спасибо Антон!
Вполне адекватный человек. чёткая задача, деньги пришли вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад