Установить сверстанную страницу

Здравствуйте Нужно создать дополнительные модули на панель для хостинга Parallels H-Sphere 3.3 http://www.parallels.com/ru/products/hsphere/ В ней можно настроить прием денег у клиентов через Вебмани А вот Сбербанка, ЯндексДеньги и Безналичного расчета ...