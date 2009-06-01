Flash-ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок235 просмотров

Необходимо во flash-ролике сделать правдоподобное перелистывание нескольких

страниц книги на основе готового дизайна. Смотрите вариант, не устраивающий

заказчика:

http://none.ru/files/infolio/

Ждем цен и примеров подобных работ.

16 лет назад
IvettaSheina
Ivetta 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

AntonDevil
Антон 
31 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад