Доработка генератора sitemaps.xml для Shop-Script

Перейду сразу к так называемому ТЗ.

Интернет-магазин на движке Shop-Script, но сильно переделанный, надо переделать скрипт для генерации файла sitemaps.xml , Сейчас скрипт формирует карту сайта только по товарам и категориям

пример

http://www.elleshop.ru/index.php?categoryID=410

http://www.elleshop.ru/index.php?productID=9252

нужно добавить в скрипт запросы для формирования ссылок на новости,статьи и дополнительные страницы

пример

http://www.elleshop.ru/index.php?news_id=124

http://www.elleshop.ru/index.php?art_id=23

http://www.elleshop.ru/index.php?show_aux_page=6

сейчас стоят просто ссылки в скрипте

пример

$arr1[0]="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]."/index.php";

$arr1[1]="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]."/index.php?show_price=yes";

$arr1[2]="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]."/index.php?art=yes";

$arr1[3]="http://".$_SERVER["SERVER_NAME"]."/index.php?news=yes";

меня это не устраивает так как у меня много статей и новостей на сайте.

жду предложений скрипт прилагаеться в приложении.