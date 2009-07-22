Уважаемые фрилансеры! Есть каталогизатор http://www.sigsiu.net/sobi2.html под Joomla Нужно его перенести на CMF cotonti (http://www.cotonti.com) возможности и API каталогизатора должны сохраниться. Языковые данные сейчас там в БД, нужно ...
Требуется натянуть дизайн. на dle или joomla
Нужно подобрать движок аналог сайта www.tehnogrant.ru
и соответственно натянуть.
в цену входит верстка натяжка и наполнение сайта где то на 80%
пишите сразу в аську 221547291 или звоните 89266053707
основное условие быть на связи
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