Нужен магазин на PHP(установка, настройка, инструкции по использованию).

Требования:

– продуманная админпанель!!!

– легкая смена дизайна;

– возможность добавлять/удалять категории(подкатегории) товаров , через админский интерфейс;

– база товаров в MySQL

– статус заказа в процесе обработки должен меняться (напр. новый, ждет оплаты, в доставке, доставлен) и надо гибкая система нахождения заказов по этим статусам

– билинг не прикручен (данные о заказе отправляются на мыло покупателю и админу), но формы должны быть.

– аккаунты; нужна система регистрации покупателей. Простая. Чтобы человек мог залогинится и проверить статус заказа.

– вы устанавливаете мегазин и учите меня им пользоваться

– оплата после демонстрации работы.