Нужен магазин на PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок302 просмотра

Нужен магазин на PHP(установка, настройка, инструкции по использованию).

Требования:

– продуманная админпанель!!!

– легкая смена дизайна;

– возможность добавлять/удалять категории(подкатегории) товаров , через админский интерфейс;

– база товаров в MySQL

– статус заказа в процесе обработки должен меняться (напр. новый, ждет оплаты, в доставке, доставлен) и надо гибкая система нахождения заказов по этим статусам

– билинг не прикручен (данные о заказе отправляются на мыло покупателю и админу), но формы должны быть.

– аккаунты; нужна система регистрации покупателей. Простая. Чтобы человек мог залогинится и проверить статус заказа.

– вы устанавливаете мегазин и учите меня им пользоваться

– оплата после демонстрации работы.

MySQLPHP
16 лет назад
VaKU
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

djtheme
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Хороший исполнитель! Сделал все быстро и учел все пожелания... Советую!
Отличный заказчик! За 5 минут дал понять что надо и как все должно работать. В общем работать приятно!

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djtheme
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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