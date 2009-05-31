Сайт на цмс. дизайн в приложении. недорого. шапку делать не надо.
Флешка для уменьшения большой картинки
Необходимо разработать флешку, которая бы уменьшала заданную картинку до ширины экрана.
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