Флешка для уменьшения большой картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок204 просмотра

Необходимо разработать флешку, которая бы уменьшала заданную картинку до ширины экрана.

16 лет назад
indikkk
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров