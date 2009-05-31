Flash плеер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок231 просмотр

Разработать флеш плеер со расширенным функционалом, все детали в частной беседе.

Можно использовать существующие аналоги, но у меня должно остаться право использовать работу в коммерческих целях без необходимости открытия исходников и оплаты за пользование какими либо технологиями, библиотеками и прочим.

Рассматриваю предложения от исполнителей только с порфолио по данной теме. Просьба обращаться только специалистам с работой в данной области от 1 года, так как проект технически сложный.

16 лет назад
iWoodman
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров