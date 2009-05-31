Flash плеер

Разработать флеш плеер со расширенным функционалом, все детали в частной беседе.

Можно использовать существующие аналоги, но у меня должно остаться право использовать работу в коммерческих целях без необходимости открытия исходников и оплаты за пользование какими либо технологиями, библиотеками и прочим.

Рассматриваю предложения от исполнителей только с порфолио по данной теме. Просьба обращаться только специалистам с работой в данной области от 1 года, так как проект технически сложный.