Добавление Flash элементов в шапку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок56 просмотров

Сайт об оптике, добавить в шапку флеш элемент средней сложности, подробности в аське

16 лет назад
Valeks
Alexander 
43 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров