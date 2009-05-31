Добавление Flash элементов в шапку

Здравствуйте! Требуется выполнить модификацию виртуемарта 1.1 Суть модификации лучше всего проиллюстрирует ссылка http://www.arlekindecor.su/index.php?view=goods&collection_id=119 Надо сделать так же, только лучше :) То есть так должна выглядеть страница browse, Так ...