Портал бартерных сделок

Кратко, как представляется проект:

1. Многопользовательский доступ.

2. Два раздела (предлагаю сделку - ищу сделку)

3. Размещение заявок свободное для всех категорий пользователей.

4. Заявка подается в одну определенную категорию - но с выбором нескольких категорий ожидаемых встречных заявок (например предлагаю кирпич - хочу кабель, или металлопрокат, или цемент)

5. Просмотр контактных данных в заявках открыт только определеной категории пользователей

6. Хорошая система поиска по заявкам

7. Хорошая система оповещения о новых заявках в выбранных категориях и оповещения о встречных заявках на email.

Предоплата до 50%, потом показываете работу портала -окончательный расчет. Можно безналом, можно по договору.

По ценам - жду предложений.