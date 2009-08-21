Портал бартерных сделок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок323 просмотра

Кратко, как представляется проект:

1. Многопользовательский доступ.

2. Два раздела (предлагаю сделку - ищу сделку)

3. Размещение заявок свободное для всех категорий пользователей.

4. Заявка подается в одну определенную категорию - но с выбором нескольких категорий ожидаемых встречных заявок (например предлагаю кирпич - хочу кабель, или металлопрокат, или цемент)

5. Просмотр контактных данных в заявках открыт только определеной категории пользователей

6. Хорошая система поиска по заявкам

7. Хорошая система оповещения о новых заявках в выбранных категориях и оповещения о встречных заявках на email.

Предоплата до 50%, потом показываете работу портала -окончательный расчет. Можно безналом, можно по договору.

По ценам - жду предложений.

16 лет назад
Alex486
60 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$400
5 дней
Адекватный фрилансер, идет на встречу в части доработки проекта, исправляет замечания быстро. Приятно было работать и надеюсь, что сотрудничество будет продолжаться.
Приятный заказчик, как я понял сам программирует Идет на встречу. И вообще интересный человек. Впечатление в целом очень приятное.

Заявки фрилансеров

mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад