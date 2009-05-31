Справочная система

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок168 просмотров

Задача - реализовать справочную систему на основе wiki. Необходимо сделать следующее:

- сделать понятный редактор текста (типа как в обычных редакторах, без использования тегов, все для обычного неподготовленного пользователя )

- перетащить в систему данные из СУБД MS SQL (вышлю выбранному исполнителю )

Система будет хранить как текст, так и изображения.

Пишите оценку по времени и стоимости работ.

SQL
16 лет назад
iWoodman
Михаил 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров