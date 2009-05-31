Нужно проверить игры казино

Точно знаю что взламывают казино через игры, нашел интересную

функцию в одной из игр, через которую взламывают.

Нужен человек, который разбирается в играх для казино на

базе скрипта от Масвет Софт. Нужно проверить все игры и

закрыть все дыры. Как будет проводится, договоримся.

В общем нужен хороший специалист в этой области, который не гонится

за деньгами, а помогает людям...

Можно в принципе рассмотреть 1 игру, через которую взломали и

объяснить что в ней не так и как избавится от этого.

Оплата за каждую игру или за всю работу в целом.

Оставлять предложения здесь, обязательно указывать вашу

стоимость (максимум я указал), если что не понятно, пишите

на аську, в приват не стоит, захожу не часто сюда.

Для ознакомления: http://goldenslots.co.cc/

Если нужно, создам тестовый аккаунт.