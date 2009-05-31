Необходима генерация форекс статистики в xml

Необходимо написать модуль для сайта на php, который будет по истории котировок рисовать нужную статистику сделок. Примерный алгоритм такой:

поставщик котировок->внесение в базу данных->обработка данных, генерация статистики->вывод в xml в одном из двух вариантов (полном, либо урезанном)

Более подробное тз по генерации алгоритма имеется.

Срок исполнения максимум 5 рабочих дней. Задание несложное. Убедительная просьба писать в аську тем людям, которые могут отличить BUY от SELL на форексе

АСЯ для свзяи: 437 294 846