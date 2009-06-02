Правка в DLE

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Завершен17 заявок262 просмотра

http://www.myfilmix.ru/994-lozhnoe-iskushenie.html

Какой файл в движке дле отвечает за: "Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста."?

Хочу изменить текст.

P.S. Это тег [hide]

DLE
16 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Спасибо, помогло.
Было очень приятно иметь с вами дело

Заявки фрилансеров

ArtVit
32 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад