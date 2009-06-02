Требуется натянуть сайт на джумлу. есть исходник в psd
Правка в DLE
http://www.myfilmix.ru/994-lozhnoe-iskushenie.html
Какой файл в движке дле отвечает за: "Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста."?
Хочу изменить текст.
P.S. Это тег [hide]
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