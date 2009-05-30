Требуется программист для работы над игровым проектом со знанием php (очень желательно ООП, Zend Framework), javascript (jquery), html и css. Опыт работы обязателен. 20-40 тыс в месяц в зависимости от знаний и умения работать. ...
Подключить к сайту rss 2.0 сайт на asp.net
Доброе время суток !
нужно интегрировать на сайт rss 2.0
пишите сообщу адрес cайта
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