Подключить к сайту rss 2.0 сайт на asp.net

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Доброе время суток !

нужно интегрировать на сайт rss 2.0

пишите сообщу адрес cайта

ASP.NET
16 лет назад
grabichev
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров