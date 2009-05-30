Пополнение вебмани через смс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Требуется на уже сверстанный дизайн установить modx и к ней сделать надстройку для управления опциями по пополнению вебмани через смс. Все через смскоин. Аттестат и хостинг уже готовы. Оплата 2500р. и отзыв по результатам работы, требуется человек который имеет опыт - это обязательное условие. Все необходимые функции уже включены.

По вопросам обращаться по icq 615414

MODX
16 лет назад
gleb_kurunov
Глеб 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка скрипта

    Нужно доработать скрипт прокрутки объявления, который находится в приложении. Что нужно сделать: 1) Сделать авто прокрутку текста через определенное время 2) Сделать авто прокрутку по горизонтали пока ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • График валют на сайт

    $100

    На сайт (CMS-Jooomla) нужно сделать график изменения курса валют. Нужно чтобы было похоже на: http://www.google.com/finance?q=EURUSD или http://news.yandex.ru/Russia/quotes/1.html - Этот вариант предпочтительнее. Курсы ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Запись с микрофона/камеры через flash media server

    $250

    Необходимо реализовать средствами флеша запись с вебкамеры/микрофона. На серверной стороне настроен сервер Red5. После записи необходимо запросить ввод ряда данных (названия записи, имени отправителя и т.п. – 7-8 параметров), с последующей отправкой полученных данных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать 2 компонента на Joomla 1.5

    1. Компонент бронирования - примерно как http://webformatique.com/reservation-manager-pro.html 2. Компонент мультисайтовости, то есть служит как единый сервер для занесения информации и вывода ее на нескольких сайтах. База недвижимости одна на множество сайтов.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Фотогалерея

    Необходим блок страницы мини-фотогалерея, скорее всего на jQuery или чем то подобном, в виде скроллируемой горизонтальной ленты. Мини фотографии отображаются в виде скроллируемой ленты, примерно как на поиске по картинкам яндекса, например ...

    jQuery
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт по замене в файлах

    Есть скрипт, который коннектится к указанному фтп и в указанной папке заменяет во всех файлах то что указано на другое (сам срипт в приложении - 100 строчек кода)... Меняет он коректно, но вот такое ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад