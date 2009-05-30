Пополнение вебмани через смс

Требуется на уже сверстанный дизайн установить modx и к ней сделать надстройку для управления опциями по пополнению вебмани через смс. Все через смскоин. Аттестат и хостинг уже готовы. Оплата 2500р. и отзыв по результатам работы, требуется человек который имеет опыт - это обязательное условие. Все необходимые функции уже включены.

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