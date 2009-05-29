Доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки179 просмотров

Нужно доработать скрипт прокрутки объявления, который находится в приложении.

Что нужно сделать:

1) Сделать авто прокрутку текста через определенное время

2) Сделать авто прокрутку по горизонтали

пока вроде все...

Жду предложений, сделать нужно сегодня!

16 лет назад
AsBid
Алекс 
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров