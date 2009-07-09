График валют на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок301 просмотр

На сайт (CMS-Jooomla) нужно сделать график изменения курса валют.

Нужно чтобы было похоже на:

http://www.google.com/finance?q=EURUSD

или

http://news.yandex.ru/Russia/quotes/1.html - Этот вариант предпочтительнее.

Курсы будут хранятся в базе данных.

На экран по умолчанию должен выводиться график за последний месяц.

Должна быть возможность изменения диапазона, перетаскивая границы.

По возможности лучше использовать jQuery.

31.05.2009 Дополнение :

НЕ НУЖНО ПИСАТЬ С НУЛЯ.

Нужно настроить каку-нибудь js-библиотеку, которая для этого подходит.

Предпочтительнее jQuery, т.к. она уже используется на сайте. Поэтому надеюсь, что её дополнения будут иметь меньший размер, чем какая-то новая библиотека. Но это ограничение не жёсткое.

HTMLJavaScriptjQuery
16 лет назад
vinkov
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jedi
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$50
2 дня
Jedi Freelancer, отлично справился с поставленной задачей. В результате работы я получил component и module для Joomla, который рисует графики. Результатом я остался доволен. Понравились грамотные коментарии в коде скриптов. Далее легко будет вносить изменения. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое и понятное ТЗ, всегда на связи для решения вопросов (а из было много в процессе работы над этим проектом). Оплата проводилась частями, сразу после тестирования. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Jedi
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад