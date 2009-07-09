Требуется составить xml карту сайта. Подробнее в приложении.
График валют на сайт
На сайт (CMS-Jooomla) нужно сделать график изменения курса валют.
Нужно чтобы было похоже на:
http://www.google.com/finance?q=EURUSD
или
http://news.yandex.ru/Russia/quotes/1.html - Этот вариант предпочтительнее.
Курсы будут хранятся в базе данных.
На экран по умолчанию должен выводиться график за последний месяц.
Должна быть возможность изменения диапазона, перетаскивая границы.
По возможности лучше использовать jQuery.
31.05.2009 Дополнение :
НЕ НУЖНО ПИСАТЬ С НУЛЯ.
Нужно настроить каку-нибудь js-библиотеку, которая для этого подходит.
Предпочтительнее jQuery, т.к. она уже используется на сайте. Поэтому надеюсь, что её дополнения будут иметь меньший размер, чем какая-то новая библиотека. Но это ограничение не жёсткое.
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