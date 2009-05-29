Написать 2 компонента на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

1. Компонент бронирования - примерно как http://webformatique.com/reservation-manager-pro.html

2. Компонент мультисайтовости, то есть служит как единый сервер для занесения информации и вывода ее на нескольких сайтах.

База недвижимости одна на множество сайтов.

Joomla
16 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров