A1 agregator Datalife Engine

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки138 просмотров

Нужен полный аналог модуля SMSPay www.sms-master.ru

16 лет назад
ZzlobB
Asda 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$300
5 дней
Понравилось работать с этим человеком учитывал все ньюансы и дополнения буду сотрудничать в дальнейшем
Толковый и порядочный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад