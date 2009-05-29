Научить привязке сайта к домену.

Нужно объяснить что нужно сделать, где и что прописать (понятно что закодировать потом)

чтобы привязать к домену весь сайт.

Для ознакомления: http://goldenslots.co.cc/

Оставлять предложения только тут, в приват писать не нужно.

На аську писать только в том случае, если вы понимаете о чем идет речь

и что вы уверены, что я с вами буду работать.

Оплата после обучения, аттестат WebMoney у меня.