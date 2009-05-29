Нужно написать хак для DLE, данный хак дописывает перфикс сайта ко всем файлам которые загружаются на сайт.
Изменить Flash
Имеются 2 flash интерактивного зала казино. Так же имеются исходники.
1. Зал до авторизации
2. Зал после авторизации
Пример на дэмо сайте http://goldslots.ru/
Требуется добавить в оба файла новые игры (10 штук).
Оплата после получения и проверки работоспособности, имеется аттестат продавца WebMoney.
Обязательно указывайте вашу стоимость работы (максимум я указал).
Новичкам предлагать услуги не стоит.
В аську и в приват не писать, напишу сам.
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