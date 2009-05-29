Sobi2 + eventlist

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки74 просмотра

Совместить эти два компанента,чтобы в eventliste заведение бралось из sobi2 и чтобы так же все меропрития которые будут проводится в данном заведении отображались снизу в описании заведения. Кто за сколько готов взяться это сделать?

16 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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