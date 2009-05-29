Скрипт для поддержания нужных позиций в яндекс-дир

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки115 просмотров

Нужен скрипт, который будет регулярно заходить на страницу кампании яндекс-директа и выставлять нужные ставки по объявлениям - на 1 цент меньше цены первого спецразмещения.

16 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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