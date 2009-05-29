Сайт тестов с использованием Flash и PHP

Добрый день!

Для разработки сайта онлайн-тестов и системы управления онлайн-тестами требуется профессионал, владеющий Flash и ActionScript3. Также владеющий PHP и MySQL, XML.

Задача – разработать вопросы тестов, один из которых функционал, позволяющий пользователю загружать свою фотографию на сервер, после чего обрабатывать ее специальными инструментами, представленными на странице: это обрезка и выравнивание фото, определение точек лица, замеры на фото по образцу, выдача результатов замера. После прохождения теста пользователю выдается результат его прохождения (интерпретация). По сути, нужно создать похожий тест с функционалом как в прикрепленной программе (скачайте архив с программой по этой ссылке: shopmarket.com.ua/files/F..

и протестируйте ее), но только нужно для web, посредством разработки на Flash и PHP. ТЗ на создание сайта тестов вышлю кандидату, давшему свое предложение после предварительного обсуждения.

Достойная оплата, с поэтапным выполнением работ, долгосрочное сотрудничество.

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