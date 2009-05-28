Автоматизация регистрации на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка507 просмотров

Зделать автоматизацию регистрации на одном сайте, приходит мыло, дальше проверка писем на мыле, и извлечение из писем нужной инфы

Читаем ТЗ в прикрепленом файле

16 лет назад
albanec_viktor
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

erste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

erste
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад