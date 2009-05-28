Плагин для браузера (для sape.ru)

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Закрыт6 заявок316 просмотров

Есть скрипт , который принимает урл и выдаёт число

Нужно сделать простой плагинчик чтобы в sape аккаунте например рядом с кнопкой проверки индексации ссылки появилась новоя кнопочка которая передавала бы урл существующему скрипту

Браузеры желательно firefox, ie

16 лет назад
harius
Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров