Сайт+ скрипт магазина без системы оплаты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок185 просмотров

Требуется реализовать сайт на мини-CMS + электронный магазин для 20 наименований.

С витриной, корзиной. Функционал оплаты – не обязательно.

Детали (алгоритм) в аттаче.

Дизайн не нужен. Но с возможностью потом его установить.

16 лет назад
youngco
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров