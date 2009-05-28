Скрипт заявки перевозчиков

1. Я выкладываю на сайте заявку на транспортное средство: направление,кубатура автомобиля,количество и тип автомобиля, дата и время погрузки,

адресс погрузки,адресс выгрузки,срок доставки,дополнительные условия,стоимость перевозки.

2. На сайт заходит перевозчик, смотрит заявку(заявки), жмет на нее и попадает на страничку с формой в которой он должен указать: направление,кубатура автомобиля,количество и тип автомобиля, дата и время погрузки,

адресс погрузки, адресс выгрузки, срок доставки, дополнительные условия, стоимость перевозки.

3. Перевозчик должен заполнить все необходимые поля.

4. Каждый перевозчик должен заходить на страницу под своим логином/паролем(логин/пароль выдаю ему я) и не видеть информацию остальных

перевозчиков, количество перевозчиков от 6 до 10.

5. В момент окончания заполнения перевозчиком формы(ответа) у меня должно появиться всплывающее окно с информацией перевозчика

и кнопками принять - отказать.

6. В момент подтверждения мной заявки всем перевозчикам должно приходить уведомление о закрытии заявки.

7.Доступ на страницу открыт, только для перевозчиков и меня.