Поправить скрипт отправки сообщения

Технология: php+zend framework+json

с помощью стандартного модуля Zend_Mail на е-майл отправляется письмо с в хтмл формате с аттачем.

данные из формы на сервер передаются аяксом. фишка в том, что дальше на почту приходит вместо кирилицы билиберда, и никаких аттачев. все это происходит на этой странице http://www.ntb.ru/index/page/id/446

просьба откликаться только людей имеющих опыт такой связки. "могу разобраться" не интересуют.