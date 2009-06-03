Поправить скрипт отправки сообщения

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Завершен5 заявок185 просмотров

Технология: php+zend framework+json

с помощью стандартного модуля Zend_Mail на е-майл отправляется письмо с в хтмл формате с аттачем.

данные из формы на сервер передаются аяксом. фишка в том, что дальше на почту приходит вместо кирилицы билиберда, и никаких аттачев. все это происходит на этой странице http://www.ntb.ru/index/page/id/446

просьба откликаться только людей имеющих опыт такой связки. "могу разобраться" не интересуют.

PHP
16 лет назад
mainframe_lab
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный компетентный специалист, проявил упертость и выполнил условия договоренности. нечего сказать, кроме, спасибо за работу
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад