Скрипт удаления новостей для DLE 7.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Нужен скрипт для DLE 7.5, который бы удалял все новости, в теле которых есть ссылка на определённый домен (все ссылки с этим доменом). Без графической оболочки, просто пхп!

DLEPHP
16 лет назад
tadasi
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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