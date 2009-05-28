Скрипт удаления новостей для DLE 7.5

Нужно в цикле генерировать дату как это сделано тут: http://www.v7n.com/forums/coding-forum/79591-php-loop-through-dates.html Подставлять дату в запрос http://whoistory.ru/domains/01.01.99/searchByCreatedDate?raw=1 Парсить выдачу Если там есть домены, то постить их в блог, подставляя ту самую дату,а время брать ...