Нужно в цикле генерировать дату как это сделано тут: http://www.v7n.com/forums/coding-forum/79591-php-loop-through-dates.html Подставлять дату в запрос http://whoistory.ru/domains/01.01.99/searchByCreatedDate?raw=1 Парсить выдачу Если там есть домены, то постить их в блог, подставляя ту самую дату,а время брать ...
Создать модуль для Joomla
Здравствуйте, господа!
Требуется написать с нуля модуль для Joomla.
Подробное техническое задание: http://tinyurl.com/r4gw32
Жду от Вас конкретных предложений по срокам и цене только в комментарии!
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