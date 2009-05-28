Фунции модуля: - скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео - скрывать ссылки для скачивания ...
Работа для Joomla программиста
Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Версия 1.5 . 1.0 и legacy mode не подходят.
Дизайнеры пока не нужны.
Знание английского обязательно.
Срочно.
Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время.
Есть перспектива на долговременное сотрудничество.
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