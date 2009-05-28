Работа для Joomla программиста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Версия 1.5 . 1.0 и legacy mode не подходят.

Дизайнеры пока не нужны.

Знание английского обязательно.

Срочно.

Если Вы не делали собственных компонентов, пожалуйста, не тратьте время.

Есть перспектива на долговременное сотрудничество.

Joomla
16 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров