Флеш карта Украины (для раздела контактов)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок301 просмотр

Необходимо сделать активную флеш-карту Украины, как здесь: http://veneto.ua/shops.php

Адреса магазинов для областей должны браться из файла - т.е. чтобы была возможность редактировать эти адреса.

16 лет назад
dmitros
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и четко по инструкциям. Работой доволен. Продолжаем общаться!
Хороший заказчик. Благодаря его руководству проект я закончил в очень короткие сроки. Работать было одно удовольствие. Буду работать с Дмитрием и дальше.

Заявки фрилансеров

yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад