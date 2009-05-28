Есть 2 проекта, первый работающий, второй надо делать с нуля. На первый проект нужен хороший, ПОДЧЕРКИВАЮ ХОРОШИЙ, ГРАМОТНЫЙ SEO оптимизатор и раскрутчик. Цифры посещаемости на счетчиках для меня не показатель работы. ...
Система управления несколькими блогами
Есть несколько блогов, зарегистрированных на платформах blogspot, lj, wordpress.
Мне надоело бегать по всем сервисам, помнить все логины-пароли,
нужна своя система, чтоб я мог залогиниться в нее, написать выпуск, тут же был бы список моих блогов, поставил галочки (публиковать в этот и в этот), нажал Сабмит - опубликовано в нужном блоге (блогах).
Предварительно, конечно, придется описать в системе все блоги с их логинами-паролями, наша система будет использовать либо RPC либо публикацию по email (по крайней мере, blogspot такое позволяет).
Графический дизайн и дизайн БД уже есть.
Более подробное задание вышлю заинтересовавшим кандидатам, приславшим хотя бы приблизительную оценку по времени и по деньгам.
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