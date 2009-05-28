Система управления несколькими блогами

Есть несколько блогов, зарегистрированных на платформах blogspot, lj, wordpress.

Мне надоело бегать по всем сервисам, помнить все логины-пароли,

нужна своя система, чтоб я мог залогиниться в нее, написать выпуск, тут же был бы список моих блогов, поставил галочки (публиковать в этот и в этот), нажал Сабмит - опубликовано в нужном блоге (блогах).

Предварительно, конечно, придется описать в системе все блоги с их логинами-паролями, наша система будет использовать либо RPC либо публикацию по email (по крайней мере, blogspot такое позволяет).

Графический дизайн и дизайн БД уже есть.

Более подробное задание вышлю заинтересовавшим кандидатам, приславшим хотя бы приблизительную оценку по времени и по деньгам.