Требуется поставить дизайн на движок

Спасибо Олегу за отличную работу. Все сделал быстро, качественно и грамотно, с творческим подходом. Сразу понял специфику проекта, сделал все даже лучше, чем я ожидал увидеть, работой доволен. Рекомендую как большого профессионала своего дела.