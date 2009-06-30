Требуется поставить дизайн на движок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок248 просмотров

Есть дизайн в psd. Надо его сверстать и поставить на движок Joomla. Жду предложений

Joomla
16 лет назад
xrman
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kharol
Олег 
52 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
7 дней
Спасибо Олегу за отличную работу. Все сделал быстро, качественно и грамотно, с творческим подходом. Сразу понял специфику проекта, сделал все даже лучше, чем я ожидал увидеть, работой доволен. Рекомендую как большого профессионала своего дела.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

kharol
Олег 
52 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад