Проекты для web-программиста/SEO-оптимизатора

Есть 2 проекта, первый работающий, второй надо делать с нуля.

На первый проект нужен хороший, ПОДЧЕРКИВАЮ ХОРОШИЙ, ГРАМОТНЫЙ SEO оптимизатор и раскрутчик.

Цифры посещаемости на счетчиках для меня не показатель работы.

Интересует так называемый КПД (коэффициент полезного действия) работника.

Второй проект надо делать с нуля, возможно на какой нибудь ЦМС.

Это информационный портал.

(Калининград предпочтительнее, но не обязательно)

Требования:

- Разработка проекта с нуля, ведение проектной документации,

- PHP, SQL, HTML

- Web-вёрстка и дизайн

- SEO оптимизация

- Отвественность за результаты своей работы

P.S. Аукционы стоимости проектов просьба не устраивать.

Интересует постоянный работник, который действительно работает и хочет работать.