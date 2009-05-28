Проекты для web-программиста/SEO-оптимизатора

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Закрыт33 заявки672 просмотра

Есть 2 проекта, первый работающий, второй надо делать с нуля.

На первый проект нужен хороший, ПОДЧЕРКИВАЮ ХОРОШИЙ, ГРАМОТНЫЙ SEO оптимизатор и раскрутчик.

Цифры посещаемости на счетчиках для меня не показатель работы.

Интересует так называемый КПД (коэффициент полезного действия) работника.

Второй проект надо делать с нуля, возможно на какой нибудь ЦМС.

Это информационный портал.

(Калининград предпочтительнее, но не обязательно)

Требования:

- Разработка проекта с нуля, ведение проектной документации,

- PHP, SQL, HTML

- Web-вёрстка и дизайн

- SEO оптимизация

- Отвественность за результаты своей работы

P.S. Аукционы стоимости проектов просьба не устраивать.

Интересует постоянный работник, который действительно работает и хочет работать.

HTMLPHPSQL
16 лет назад
nashamarka
Алексей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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