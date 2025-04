Доделать по мелочи форум phpbb3

Доброго времени суток, необходима помощь с форумом, нужно сделать что бы иконки форумов и подфорумов отображались в таком стиле ( есть новые сообщения - цветная картинка, нет новых сообщений - черно белая) вообщем как и на всех человеческих форумах, тонкость только в том что у меня к каждому форуму отдельная иконка, и подфоруму тоже. Установить карту форума, что бы форум лучше индексировался в поисковиках да и ссылка имела человеческий вид а не кракозяблу).Разобратся в русификации скина, потому что после того как натянули русификацию скина появились маленькие кривости, которые заключаются в высвечивании в сообщении пол кнопки (править) и так же ест пол кнопки ( цитата ), так же невозможно состороны администратора и модератора прилепить тему, удалить тему и так дал..., когда пытаешся сделать какуюто манипуляцию с прилепливанием или удалением выдает ошибку ( template->_tpl_load_file(): File ./styles/AeroBlack/template/confirm_body.html does not exist or is empty ) Вообщем нужно привести форум в порядок по фунционалу. Ув. специалисты меня интерисует приблизительная цена, про точную цену не спрашиваю потому как понимаю что конкретнее можно говорить только когда увидите всю картину беды, и сроки ?! Очень благодарен за любую помощь !