Установка редактора TinyMCE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок239 просмотров

Требуется установка в админе редактора TinyMCE с возможностью загрузки картинок в новости.

От вас: цена-сроки.

16 лет назад
karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров