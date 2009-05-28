Парсинг файлов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок309 просмотров

Нужно сделать парсинг файлов с страниц http://www.zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=383409

раздел документация

файлы нужно выкачивать скриптом.

16 лет назад
sergey24
Сергей 
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5 отзывов

Выбранные исполнители

hiberok
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2 часа назад
16 лет назад
$50
1 день
Не обеднела еще Россия на таланты, классный паренек...
Хороший заказчик! Четко поставленная задача. Своевременная оплата! Рекомендую!
Slepoi_Mag
Виктор 
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5 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
site-complect
Комплект 
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16 лет назад
$70
1 день

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
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2 часа назад
16 лет назад
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Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
site-complect
Комплект 
125 лет
16 лет в сервисе
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16 лет назад
16 лет назад