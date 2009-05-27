Разработка английской версии сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

Требуется сделать английскую версию сайта http://badmintonblog.ru/ - Перевод контента НЕ требуется!

Полное зеркало с таким же функционалом, но на домене badm.co.uk.

Админка должна быть единой. Сайт работает на Wordpress.

Переключение языков должно быть с помощью флажков в верхней правой части.

Страницей по умолчанию должна открываться http://badmintonblog.ru/club/ - текстовая, а не болг.

WordPress
16 лет назад
comraid
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