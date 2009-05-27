Доделать modra-fashion.cz под iphone browser

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

ЗАДАЧА: надо доделать существующий сайт www.modra-fashion.cz под iphone browser.

Пишите предложения по цене и срокам сюда, не в приват!

Спасибо!

Сергей

16 лет назад
DTMXSOCKS
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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