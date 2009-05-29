Отредактировать flash шапку сайта + переверстать

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Завершен12 заявок218 просмотров

Нужно отредактировать флеш шапку у сайта, т.е. есть меню шаблонное, нужно повесить на каждую кнопку свой урл и удалить ненужное. Ну и сделать чтобы покрасивей всё было. Переделать загрузчик, перевести на русский "loading"

И ещё нужно переверстать страницу, сделать всё что надо в дивы и прочее, работы немного.

16 лет назад
to4
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TanaTiX
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный человек, помог с флешем, всё сделал как надо, просто супер. Так же попросил сделать вёрстку, тоже всё сделал на 100%! Кто будет обращаться, рекомендую! =)
Внятная и четкая постановка задачи. Своевременная оплата за соответствующую работу. Просто приятный в общении человек. Рекомендую.

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TanaTiX
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад