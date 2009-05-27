Платная регистрация на форуме phpbb 2.x возможно перейду на трешку, но не хотелось бы регистрация полностью автоматическая, т.е. без участия администратора форума сроки разумные, интересует бюджетность
DLE создает большую нагрузку на сервер
Хостер заблокировал аккуант из-за большой нагрузки на сервер. Необходим аудит MySQL базы и кода сайта на наличие ошибок и их исправление. Оптимизация корректной работы сайта с хостнигом без увеличения нагрузок и лишних запросов, которые увеличивают нагрузку.
движок DLE 7.3
Хостинг: MCHOST
Тариф: Десять (в архиве)
Можно ли решить проблему и за какую сумму?
ICQ 410303126 (после 20часов)
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