DLE создает большую нагрузку на сервер

Хостер заблокировал аккуант из-за большой нагрузки на сервер. Необходим аудит MySQL базы и кода сайта на наличие ошибок и их исправление. Оптимизация корректной работы сайта с хостнигом без увеличения нагрузок и лишних запросов, которые увеличивают нагрузку.

движок DLE 7.3

Хостинг: MCHOST

Тариф: Десять (в архиве)

Можно ли решить проблему и за какую сумму?

ICQ 410303126 (после 20часов)