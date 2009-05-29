Доработать скрипт для импорта другого типа данных

Имеется простой PHP скрипт, который импортирует данные из таблицы Excel в базу MySQL. Сейчас в таблице один ряд с данными. Нужно доработать скрипт, чтобы мог экспортировать данные из НЕСКОЛЬКИХ РЯДОВ. Количество рядов может быть произвольным.

Если можете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите сумму и срок выполнения. Спасибо.