Доработать скрипт для импорта другого типа данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок405 просмотров

Имеется простой PHP скрипт, который импортирует данные из таблицы Excel в базу MySQL. Сейчас в таблице один ряд с данными. Нужно доработать скрипт, чтобы мог экспортировать данные из НЕСКОЛЬКИХ РЯДОВ. Количество рядов может быть произвольным.

Если можете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите сумму и срок выполнения. Спасибо.

MySQLPHP
16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

cobr123
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день
Всё отлично сделано. Написан хорошо откомментированный (на русском) код. Полностью доволен. Эффективный PHP кодер, рекомендую!

Заявки фрилансеров

cobr123
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад