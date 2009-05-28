Нужен граббер

Суть задания: Есть скрипт http://www.sendspace.com/file/ew5cf4, его нужно доработать функциями из этого скрипта http://www.sendspace.com/file/gcane6, к заданию добавлен архив с скриптами для тех кто не может скачать по этих ссылкам. А теперь подробнее, что мне ...