Нужен граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок173 просмотра

Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.

16 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Проект был выполнен точно в срок. Это особенно порадовало. Также Владимир показал себя как грамотный специалист, которые по ходу проекта легко вносит нужные доработки в проект. Всё прошло успешно. Рекомендую сотрудничать. Наверняка, будем сотрудничать дальше.
При работе не возникло никаких трудностей. Заказчик чётко объясняет, что необходимо сделать. Оплатил сразу после выполнения без проблем.

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ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад