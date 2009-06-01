Доработка модуля для сайта на Joomla

Есть компонент - PhocaDownload для Джумла, который создаёт каталог ссылок.

Нужно:

- при добавлении новой ссылки, она должна вставать наверх списка ссылок.

- есть модуль, который отображает последние добавленные ссылки в этом компоненте. но он не работает. нужно исправить.

Проблема может заключаться в том, что компонент составлен из 2ух частей. Из старой версии 1.0.5 и новой 1.1.0. Файлы, которые выводят ссылки - старая версия, всё остальное - новая версия.

Жду предложений с ценами сюда.