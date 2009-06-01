Доработка модуля для сайта на Joomla

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки210 просмотров

Есть компонент - PhocaDownload для Джумла, который создаёт каталог ссылок.

Нужно:

- при добавлении новой ссылки, она должна вставать наверх списка ссылок.

- есть модуль, который отображает последние добавленные ссылки в этом компоненте. но он не работает. нужно исправить.

Проблема может заключаться в том, что компонент составлен из 2ух частей. Из старой версии 1.0.5 и новой 1.1.0. Файлы, которые выводят ссылки - старая версия, всё остальное - новая версия.

Жду предложений с ценами сюда.

Joomla
16 лет назад
nn4
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
С этим заданием справился. немного затянул по времени. в целом впечатления положительные.
Очень хороший заказчик. Никакой воды, задание дает четкое и по сути. Оплата своевременная. Приятный в общении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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esergey
Сергей 
45 лет
21 год в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад