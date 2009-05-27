Нужна консультация по настройке SEF для этой cms
Написать скрипт
Здравствуйте!
Есть ли кто-то, кто сможет написать на php seo сервис как seolib.ru ?
Если технически реализуемо, хотелось-бы узнать стоимость Вашей работы и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется разработать приложение, предоставляющее сервис функционально похожий на ответы@mail.ru, использующий возможнсти, предоставляемые vkontakte API (приложение на flash). Ключевые возможности: - Просмотр вопросов друзей - Просмотр и добавление своих ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется создание несложных роликов. Подробное ТЗ - http://enabea.com/freelance/9.php Для выбора исполнителя укажите цену за весь пакет роликов в проект. Не пишите в личку.Веб-программирование28 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт с ПО. Пример ati.su.Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать поисковик на JavaScript для электронного учебника (в формате html) точнее: поисковик = скрипт поиска текста по всем html страничкам этого учебника.находящихся в одной папке с комментариями и пояснениямиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Исправить/изменить меню во флешке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $285
Описание проекта: требуется программирование и создание простой системы администрирования сайта (внимание! дизайн сайта уже создан - оплачивается программно-административная составляющая).Сайт flash+html. Обязательные требования: опыт работ по созданию/программированию/администрированию flash-сайтов - ссылки на работы или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Здравствуйте, по роду деятельности необходимо регистрировать на вот таких сервисах блоги (livejournal.com, blogspot.com, blog.ru, liveinternet.ru, diary.ru, privet.ru). Добавлять инфу и тд. Нужно автоматизировать весь этот процесс. От создания акков до размещения инфы… . Так ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется скрипт справочника снуля. Производительный, с кешированием, дополнением полей. Скрытием полей при выводе. Современными формами добавления информации: картинки, видео и прочее. Систему поиска по справочнику. Систему управления ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется следующее: 1. Вывод подробной информации товара (не хватает нормальной верстки и отображения изображений) 2. Модуль поиска по товарам (ищет по дополнительным свойствам товара, как вариант можно рассмотреть систему, аналогичную Google.Suggest) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад